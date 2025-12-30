Venezuela: Maduro asegura que "neutralizaron" 8 naves del narco

El operativo, ejecutado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tuvo lugar en el municipio Alto Orinoco, en una zona selvática fronteriza con Brasil y Colombia.

Según declaraciones oficiales del presidente Nicolás Maduro y reportes del Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB), las unidades fueron localizadas en "pistas clandestinas ilegales".

Las autoridades señalaron que las naves carecían de planes de vuelo, registros de identificación y sistemas de transpondedor activos, lo que constituye una violación a la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo venezolano.

Además de la inutilización de los aviones, los efectivos militares desmantelaron "cuatro campamentos logísticos" en la zona, según la versión oficial en Caracas. Con esta acción, el balance oficial de aeronaves destruidas por las fuerzas venezolanas asciende a 39 en 2025. (ANSA).