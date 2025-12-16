Venezuela: Maduro ataca a Corina Machado tras noticia de la vértebra rota

"Dice que tiene una vértebra rota, pero lo que se ha roto es el cerebro y el alma porque odia a Venezuela. Es un demonio", declaró Maduro durante su programa semanal, transmitido hoy por la televisión estatal VTV y compartido en redes sociales en el país sudamericano.

Machado, quien llevaba once meses escondida, viajó a Noruega para asistir a eventos relacionados con la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, galardón que su hija aceptó en su nombre.

Medios noruegos puntualizaron que la fractura se produjo durante su huida de Venezuela, en difíciles condiciones, a bordo de un pequeño barco pesquero.

En su discurso, Maduro agradeció a los partidarios chavistas por las movilizaciones callejeras, que calificó como una respuesta a una supuesta "agresión estadounidense", y criticó las declaraciones de Machado en Oslo, donde denunció la infiltración extranjera y criminal en Venezuela.

El presidente también acusó a Machado y a otros opositores exiliados de pedir una intervención militar desde el extranjero.

De acuerdo a fuentes locales, aún no se sabe si Machado prolongará su estancia en Noruega para recibir tratamiento médico. (ANSA).