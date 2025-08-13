Venezuela: Maduro contra las ONG de derechos humanos

“Está comprobado que algunas ONG que se hacen pasar por de izquierda y chavistas, reciben dinero de la CIA y el Departamento de Estado de Estados Unidos”, dijo Maduro tras la liberación de Grajales, de la ONG Surgentes.

Según el presidente venezolano, esas ONG “promueven falsos comités, como el de ‘madres por presos políticos’, cuando en realidad defienden a criminales que quemaron personas y destruyeron instituciones”.

Martha Lía Grajales fue arrestada el viernes a la salida de una protesta pacífica frente a la sede de la ONU de madres de presos políticos que denunciaban ataques violentos ejecutados dos días antes por bandas civiles armadas del chavismo.

Luego de permanecer desaparecida durante varias horas, fue alojada en la cárcel de mujeres INOF, en las afueras de Caracas, donde fue liberada en la noche del martes.

“Martha Lía recibió una medida sustitutiva a la privativa de libertad. Quiero agradecer a toda la gente que se movilizó, a la solidaridad que se activó por la lucha por la libertad de los muchachos que están arbitrariamente detenidos después de las protestas postelectorales después del 28 de julio”, dijo su esposo, Antonio González.

González dijo que la campaña de solidaridad por Grajales “es un ejemplo importante de la capacidad de movilización de tanta gente como posibilidad de éxito para la lucha por los derechos humanos”.

Grajales sigue procesada por “conspiración, incitación al odio y asociación para delinquir, en un proceso judicial a todas luces arbitrario”, agregó su esposo. (ANSA).