Venezuela: Maduro, de conductor de un ómnibus a dirigir Venezuela por 12 años

Nacido el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Maduro en sus constantes alocuciones públicas ha resaltado su vida de hombre del pueblo. Ciertamente, su vida como sindicalista y conductor de autobuses (ómnibus) no proyectaban que ocuparía la presidencia de Venezuela. Se unió a Cilia Flores, su compañera sentimental y esposa oficial en años recientes, justamente siendo ambos visitantes del entonces ex comandante militar Hugo Chávez, detenido tras un intento de golpe en 1992.

Hijo de Nicolás Maduro García, un sindicalista y fundador del Movimiento Electoral del Pueblo, y de Teresa de Jesús Moros, de origen colombiano, Maduro creció en un entorno marcado por el activismo de izquierda. No completó estudios universitarios formales, pero en su juventud se involucró en movimientos políticos radicales.

A finales de los años 70, participó en protestas callejeras, quemando neumáticos y autobuses en manifestaciones contra el gobierno, según relatos de sus contemporáneos. En los 80, viajó a Cuba para formarse en escuelas de cuadros políticos, donde absorbió ideología marxista-leninista y se vinculó estrechamente con el aparato del castrismo cubano.

Entre fines de los 1980 e inicios de los 1990, Maduro estuvo enfocado en el activismo sindical, desde su condición de conductor de autobuses. Como miembro del sindicato de trabajadores del Metro de Caracas, se convirtió en un agitador destacado, defendiendo derechos laborales y organizando huelgas.

Tras el fallido golpe de Estado de Chávez en 1992, Maduro se involucró en la campaña por su liberación, visitándolo en prisión y actuando como guardaespaldas informal. En esas tareas conoció a la abogada Cilia Flores, quien se convirtió en su pareja y aliada política. Unidos desde los 1990, se casaron en 2013, cuando Maduro se hizo presidente y en lugar de darle el título de primera dama, le comenzó a llamar en público "la primera combatiente".

Flores, madre de tres hijos de un matrimonio anterior (Walter, Yoswal y Yosser Gavidia), se convirtió en la "primera combatiente" de Maduro, un término chavista para resaltar su rol activo. Maduro, por su parte, tiene un hijo de su primer matrimonio, Nicolás Maduro Guerra, nacido en 1990, quien ha seguido sus pasos en la política, ocupando cargos como diputado y negociador en diálogos con la oposición.

El ascenso político de Maduro comenzó en 1998, cuando fue elegido diputado al Congreso Nacional por el Movimiento V República (MVR), precursor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Flores también entró en la arena legislativa en 2000, convirtiéndose en 2006 en la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional.

Maduro, en tanto, sirvió como presidente de la Asamblea Nacional en 2005-2006, antes de ser nombrado ministro de Relaciones Exteriores por Chávez en 2006, un cargo que ocupó hasta 2013. Durante este tiempo, fortaleció alianzas con países como Cuba, Rusia, China e Irán, promoviendo la "diplomacia bolivariana".

Bajo la presidencia de Maduro, Venezuela vivió un período de tres años de hiperinflación, con el alza de precios más alta del mundo, junto con la peor caída del Producto Interno Bruto (PIB) de cualquier país, entre 2014-2016. A partir de 2015 Venezuela fue noticia por las largas colas de los venezolanos para acceder a alimentos básicos. La conjugación de estos factores económicos, junto a la represión política, impulsaron a que unos 8 millones de venezolanos hayan salido entre 2015-2025 de Venezuela.

El punto de quiebre para la permanencia de Maduro en el poder posiblemente haya ocurrido el 28 de julio de 2024, cuando se empeñó en sostener que había sido reelecto, pero sin mostrar actas o resultados verificables. Varios aliados claves del chavismo, como los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Lula da Silva (Brasil) exigieron las actas y al no mostrarlas Caracas, tomaron distancia de Maduro.

El tramo final de Maduro en el poder comenzó en agosto último cuando Washington dictaminó que el cartel de los Soles era narcoterrorista y que el gobernante la lideraba. Si bien cuando Donald Trump anunció un despliegue naval y militar inédito en el sur del Mar Caribe, se iba más allá de atacar a "narcolanchas".

El cambio de régimen del chavismo como un todo es difícil de prever aún, pero con Maduro fuera de la presidencia ya cambió el juego de poder en Caracas. (ANSA).