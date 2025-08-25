Venezuela: Maduro debe preocuparse por barcos de EEUU, Machado

Para María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, la iniciativa de la Casa Blanca podría impulsar a sectores de las Fuerzas Armadas venezolanas a desvincularse del gobierno.

"Maduro tendría razón en estar preocupado", declaró la excandidata presidencial para 2024 por el partido Plataforma Unida en una entrevista con Fox News.

"Hay divisiones internas en las Fuerzas Armadas, pocos líderes militares apoyan a Maduro y pronto tendrán que tomar una decisión porque Trump va en serio", añadió.

Según Machado, quienes no tomen distancia del chavismo a tiempo corren el riesgo de seguir vinculados a "una estructura criminal que utiliza a Venezuela para canalizar toneladas de droga a Estados Unidos", al que Washington describe como el Cártel de los Soles, cuyo liderazgo atribuye a Nicolás Maduro.

La postura de Machado es similar a la expresada por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, ahora exiliado en Madrid.

En entrevista con la emisora colombiana BluRadio, Ledezma aplaudió la decisión de Estados Unidos de "pasar de las palabras a los hechos" y sostuvo que Trump "no envió la flota a ver delfines", sino que es una verdadera "herramienta de presión militar". (ANSA).