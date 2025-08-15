Venezuela: Maduro defiende su política antidrogas

La Superintendencia Nacional Antidrogas reportó que este año han incautado más de 51.000 kilos de "sustancias ilícitas", en el curso de 8000 operaciones de los órganos de seguridad del Estado, "para garantizar la paz en el país".

Según dijo en un programa de radio oficial el general Danny Ferrer, superintendente nacional antidrogas, en 4997 operaciones han sido capturadas 6104 personas en todo el país.

En los últimos días varios voceros del chavismo, en especial el ministro del Interior, Diosdado Cabello, han defendido la política oficial antidrogas, mientras el gobierno de Donald Trump acusa a Maduro y a sus principales colaboradores de liderar lo que Washington califica como "El Cártel de los Soles" y de inundar con narcóticos las calles de Estados Unidos.

El gobierno de Maduro ve estas acusaciones como una amenaza directa a la seguridad de Venezuela y una excusa para intentar criminalizar y derrocar al régimen chavista. (ANSA).