Venezuela: Maduro denuncia campaña de "fake news" de EE. UU.

Maduro intervino telemáticamente en una reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una instancia donde están varios de sus principales aliados.

El objetado mandatario tildó de "puro fake news" las narrativas promovidas por la administración estadounidense, que, según él, buscan colonizar "todo nuestro espacio" en América Latina y el Caribe.

Entre varios ejemplos mencionados, Maduro rechazó la acusación de que Venezuela envía a Estados Unidos personas con problemas de salud mental. "Es totalmente falso, tenemos cuatro grandes centros psiquiátricos en el país que funcionan con metodología de puertas abiertas y terapias y respetamos profundamente al ser humano", indicó.

De forma vehemente en su intervención, televisada dentro del país, el mandatario venezolano negó que Venezuela sea un narco-Estado: "Informes de la DEA, de la Unión Europea, la ONU y la Organización Mundial de Aduana señalan que Venezuela es un país irrelevante en materia de producción de droga y de narcotráfico".

Precisamente, las acusaciones de que el régimen venezolano ha convertido a su país en un narco-Estado constituyen el meollo en la activación por parte de Estados Unidos de un despliegue naval y militar inusual y significativo en el sur del Mar Caribe, desde agosto último.

Para Caracas el objetivo último de Washington no es desmantelar al narcotráfico, sino propiciar un cambio de régimen, desalojando a Maduro del poder. (ANSA).