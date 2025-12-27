Venezuela: Maduro, el futuro de América no puede ser la guerra

En una reunión con miembros de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, Maduro rechazó cualquier insinuación de un retorno al colonialismo en un momento de creciente tensión con Washington por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Caracas denuncia como una presión para un cambio de régimen.

"La época del colonialismo, la esclavitud y el servilismo a las potencias imperialistas ha terminado hace tiempo", declaró el líder chavista.

En su discurso, transmitido por la televisión estatal, Maduro acusó a sectores de poder en Estados Unidos de construir una "realidad virtual" para justificar el saqueo de los recursos de Venezuela.

En su opinión, se libra una "guerra psicológica" contra el país con el objetivo de perturbar la paz interna, acusación que Caracas ha reiterado desde el inicio de las operaciones militares estadounidenses en la región en agosto pasado —oficialmente contra el narcotráfico—, junto con las reclamaciones de "derechos petroleros" por parte de empresas estadounidenses en el país sudamericano. (ANSA).