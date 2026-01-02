Venezuela: Maduro evita desmentir ataque de EE. UU.

"Podría ser un tema que discutamos en unos días. Ciertamente, podríamos discutirlo en unos días", declaró Maduro a la emisora estatal VTV, ante la pregunta "su gobierno no ha confirmado ni desmentido esta información (sobre un ataque terrestre). ¿Qué nos puede decir al respecto?".

El lunes, Trump afirmó que Estados Unidos había destruido una zona de atraque utilizada por buques acusados de participar en el narcotráfico en Venezuela. El jueves, el presidente colombiano, Gustavo Petro, también aludió a ese ataque.

Durante la entrevista del jueves, Maduro se declaró "dispuesto" a discutir la lucha contra las drogas, el petróleo y los acuerdos económicos con Washington, en medio de una crisis con Estados Unidos, que ejerce una fuerte presión sobre su país mediante el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

"El gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se lo hemos comunicado a muchos de sus portavoces", afirmó Maduro. "Si quieren discutir seriamente un acuerdo para combatir el narcotráfico, estamos listos".

"Si quieren petróleo de Venezuela, Venezuela está lista para la inversión estadounidense, como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran", agregó a VTV, citando también "acuerdos globales de desarrollo económico".

El presidente venezolano ofreció la entrevista al periodista español Ignacio Ramonet, un reconocido simpatizante del chavismo, mientras conducía un automóvil por las calles de Caracas.

La administración Trump ha acusado a Maduro de liderar un cártel de la droga, pero el líder chavista niega cualquier implicación y acusa a Washington de impulsar un golpe de Estado para apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela, las mayores conocidas del planeta.

Washington ha aumentado la presión sobre Caracas cerrando informalmente el espacio aéreo venezolano, imponiendo más sanciones y ordenando la incautación de petroleros cargados con petróleo venezolano.

Durante semanas, Trump ha amenazado con ataques terrestres contra los cárteles de la droga en la región, afirmando que comenzarían "pronto", pero este es el primer ejemplo aparente.

Las fuerzas estadounidenses también han llevado a cabo numerosos ataques contra embarcaciones tanto en el mar Caribe como en el océano Pacífico oriental desde septiembre, dirigidos contra lo que Washington califica de narcotraficantes.

Esta letal campaña marítima ha causado la muerte de al menos 107 personas en al menos 30 ataques, según información publicada por el ejército estadounidense. (ANSA).