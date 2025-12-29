Venezuela: Maduro guarda silencio sobre el ataque que reveló Trump

Tanto el presidente venezolano Nicolás Maduro como el número dos del régimen, Diosdado Cabello, ambos con frecuentes apariciones públicas, han optado por el silencio durante este fin de semana ante lo señalado por Donald Trump, quien afirmó que fuerzas estadounidenses destruyeron una infraestructura terrestre en Venezuela utilizada para el narcotráfico durante la víspera de Navidad.

Trump, en una entrevista radial el 26 de diciembre, describió el supuesto ataque como un golpe "duro" contra una "gran planta", sin proporcionar detalles sobre la ubicación o el método empleado.

El presidente estadounidense sí aseveró que había sido una acción cinética dentro de territorio venezolano para destruir instalaciones del narcotráfico.

En Caracas se apeló al silencio ante lo señalado por Trump.

Maduro habló extensamente este domingo por la televisión oficial, en compañía del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, pero no reaccionó públicamente a lo anunciado desde Washington. Tampoco habló sobre este tema el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Analistas interpretan el mutismo de Maduro como una estrategia para evitar escalar el conflicto o admitir vulnerabilidades en el territorio nacional, especialmente en un contexto de bloqueo naval estadounidense, que golpea las exportaciones de crudo, así como el cierre del espacio aéreo, que redujo drásticamente la conectividad internacional desde aeropuertos venezolanos.

La afirmación de Trump ha generado especulaciones en redes sociales y entre periodistas, quienes destacan una coincidencia temporal con un incidente reportado en Venezuela.

El 24 de diciembre, una explosión seguida de un incendio afectó las instalaciones de una empresa de productos químicos, ubicada en la zona industrial de San Francisco, en el estado Zulia, cerca de Maracaibo, a unos 100 kilómetros de la frontera con Colombia.

Videos circulando en plataformas como X muestran llamas intensas y explosiones secundarias, con humo visible a kilómetros de distancia. La empresa emitió un comunicado describiendo el suceso como un "accidente industrial" y confirmó que no hubo víctimas, aunque las operaciones en el galpón afectado quedaron suspendidas.

"Si se confirma, sería el primer ataque terrestre de Estados Unidos en Venezuela", escribió un analista, mientras otros advierten que la especulación podría ser infundada sin evidencia concreta. La falta de confirmación por parte de Washington y la ausencia de reacción por parte de Caracas han contribuido a elevar las especulaciones. (ANSA).