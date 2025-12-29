Venezuela: Maduro llama a los migrantes a regresar a Venezuela

Durante la noche de este domingo, en un mensaje transmitido por la televisión estatal VTV, en compañía del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y otros altos militares, Maduro señaló que aquellos migrantes que regresen serán recibidos con amor.

De acuerdo con cifras de las agencias especializadas de la ONU, la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), casi 8.000.000 de venezolanos han emigrado desde 2015, lo cual representa una cuarta parte de la población del país sudamericano.

En su discurso, por otro lado, Maduro proyectó un balance positivo para 2025, calificándolo como un "año perfecto" con victorias en todos los frentes. Resaltó avances en obras públicas, como entregas en salud y educación, y expresó gratitud a Dios y a Jesucristo por los logros bajo su gestión.

Estas declaraciones se producen en medio de un contexto económico desafiante. Según un informe de Provea, organización venezolana de derechos humanos, el salario mínimo y las pensiones permanecen estancados en 130 bolívares (equivalentes a medio dólar, según la tasa cambiaria oficial). Desde marzo de 2022, recuerda Provea, el gobierno de Maduro no aumenta el salario mínimo ni las pensiones, lo que ha generado pobreza extrema y desvalorización del trabajo.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) proyecta una inflación anual del 497,4% para el cierre de 2025, con lo cual Venezuela tendrá la inflación más alta del hemisferio. Estas cifras contrastan con el optimismo oficial, en un país que ha visto emigrar a millones en los últimos años debido a la crisis económica y política. (ANSA).