Venezuela: Maduro movilizará millones de milicianos

"Esta semana, activaré un plan especial con más de 4,5 millones de milicianos para asegurar la cobertura de todo el territorio nacional: milicias preparadas, activadas y armadas", anunció Maduro en la televisión estatal.

Las cifras oficiales indican que la milicia venezolana, fundada por el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, está compuesta por unos 5 millones de personas, aunque se cree que la cifra real es menor. La población total de Venezuela ronda los 30 millones.

Maduro criticó duramente "la renovación de amenazas extravagantes, estrafalarias y descabelladas" por parte de Estados Unidos.

A principios de este mes, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump duplicó su recompensa a US$50 millones por la captura de Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico.

Washington, que desconoce las dos últimas victorias electorales de Maduro, acusa al venezolano de liderar una banda de narcotráfico llamada Cártel de los Soles. El gobierno de Trump anunció sanciones contra el grupo y la administración de Maduro el mes pasado.

Según informes, el ejército estadounidense también ha desplegado varios buques en el sur del Caribe, como parte de la ofensiva de Trump contra los cárteles de la droga latinoamericanos.

"También estamos desplegados en todo el Caribe... en nuestro mar, en nuestra propiedad, en territorio venezolano", declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Aunque no mencionó específicamente las recientes acciones estadounidenses, Maduro agradeció a quienes expresaron su apoyo ante lo que llamó una "canción podrida" de amenazas.

Maduro instó a la base política de su gobierno a avanzar en la formación de milicias campesinas y obreras "en todos los sectores". "¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina!

“Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela", declaró Maduro.

Desde Washington, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, respondió a las acusaciones de "conspiración" del ministro Diosdado Cabello contra el embajador estadounidense en Colombia, John McNamara.

En un mensaje publicado en X, Landau acusó a Cabello, uno de los "halcones" del chavismo, de ser uno de los principales responsables de la crisis que azota al país.

"Usted y su banda de brutales criminales han destruido su patria como pocas veces en la historia de la humanidad se ha destruido un gran país", escribió Landau, y agregó que "las elecciones del año pasado y el tsunami migratorio demuestran claramente al mundo entero el rechazo absoluto a su propio pueblo".

El enfrentamiento a larga distancia se produce en medio de una creciente tensión política y social en la región y en las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington.

Según Acnur, más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, la mayor crisis migratoria en la historia reciente de Latinoamérica.

Para Landau, el éxodo es una prueba del fracaso del liderazgo chavista del país. "Ustedes son los que persiguieron y declararon la guerra al gran pueblo de Venezuela", concluyó.

