Venezuela: Maduro no tiene plata para su defensa

En una carta enviada el 20 de febrero al juez Alvin K.

Hellerstein, y difundida en diversos medios digitales de Venezuela, Pollack explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro concedió inicialmente, el 9 de enero de 2026, una licencia para que la defensa recibiera pagos del Estado venezolano.

Sin embargo, después la modificó de oficio y sin explicación, eliminando esa autorización para Maduro, aunque se mantuvo para su esposa, Cilia Flores.

El letrado argumentó que Maduro carece de recursos propios para costear un abogado privado y que el Gobierno de Venezuela está obligado por ley y costumbre a cubrir esos gastos.

"Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de defensa del señor Maduro, la OFAC interfiere con su capacidad para retener a un abogado y, por lo tanto, con su derecho a un abogado de su elección bajo la Sexta Enmienda", sostuvo Pollack.

La defensa solicitó a la OFAC restablecer la licencia original y advirtió que, de no actuar, presentará una moción formal ante el tribunal para buscar amparo judicial.

Maduro y Flores fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero durante una operación militar estadounidense y trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos a la espera de juicio.

(ANSA).