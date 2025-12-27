Venezuela: Maduro ofrece diálogo a EE. UU. y descarta a Machado en la presidencia

En una alocución televisada la noche del viernes, Maduro enumeró a distintos actores de oposición que según él han sido financiados por Estados Unidos.

El gobernante enumeró a figuras como Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó y Machado y dijo que "jamás tomarán esta patria".

En particular, descalificó a Machado al señalarla como una "señora de pensamiento extremista, demente e histérica", conocida en Venezuela como "la Sayona", y enfatizó que su modelo no prosperará.

Maduro descartó que Machado pueda llegar al poder en Venezuela. En paralelo ratificó que el chavismo seguirá ocupando el poder: "Venezuela seguirá su curso con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir".

Aunque Maduro denunció que Estados Unidos ha apostado siempre, según su discurso, por el "extremismo" en la oposición venezolana, dijo estar abierto a conversaciones con Washington.

"Si en Estados Unidos algún día a alguien se le ocurre, sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados, aquí siempre va un presidente que representa a su pueblo para extender la mano y buscar caminos de paz, cooperación y prosperidad", señaló Maduro.

Esta intervención de Maduro, según observadores, se interpreta como una rama de olivo para la Casa Blanca, tras el más reciente y duro mensaje dirigido específicamente al presidente venezolano.

"Puede hacer lo que quiera. Está bien, lo que él quiera hacer. Si quiere hacer algo, si actúa con dureza, será la última vez que podrá hacerlo", señaló Trump este 22 de diciembre hablando de Maduro.

Como telón de fondo, está la nueva línea estratégica de la Casa Blanca de incautar buques petroleros, previamente sancionados por EEUU, que carguen crudo venezolano.

Medios de prensa en Washington revelaron que la administración Trump llevará adelante una suerte de "cuarentena" para asfixiar económicamente al régimen de Maduro, al cortar o limitar severamente las exportaciones de petróleo. (ANSA).