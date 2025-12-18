Venezuela: Maduro pide apoyo militar a Colombia

En una alocución televisada, Maduro dirigió una inusual petición al gobierno y las fuerzas militares de Colombia, instándolos a una alianza operativa con Caracas frente a posibles incursiones extranjeras.

El mandatario pidió una "unión perfecta" con el país vecino para asegurar que "nadie toque la soberanía de nuestros países", apelando directamente a los movimientos sociales y a la cúpula militar colombiana para actuar en bloque frente a la presencia de flotas estadounidenses en el Caribe.

El llamado de Maduro, este miércoles, coincidió con un mensaje en la red social X del presidente colombiano Gustavo Petro, quien por primera vez catalogó de "dictador" a su homólogo venezolano.

En una evidente demostración de estar ante una amenaza real, Maduro, además de hacer el llamado de cooperación militar a Bogotá, pidió la actuación de la ONU y reveló haber hablado con el secretario general, António Guterres, para exponerle la gravedad de la tensión con Washington.

El líder venezolano denunció que la administración de Donald Trump pretende apropiarse de los recursos naturales y el territorio nacional bajo una lógica de "cambio de régimen".

"Le dije al secretario general de la ONU que estamos ante la 'diplomacia de la barbarie'. Pretenden imponer un gobierno títere para entregar la soberanía y convertir a Venezuela en una colonia; eso no va a pasar jamás", sentenció Maduro.

Desde Nueva York, los voceros de la secretaria general no dieron ningún reporte sobre lo conversado entre el gobernante venezolano y el secretario general del organismo global.

Esta ofensiva diplomática y política de Caracas ocurre en un momento crítico, luego de que Washington endureciera su retórica afirmando que el petróleo y los minerales venezolanos son activos "en disputa" debido a las deudas y compromisos incumplidos por Venezuela.

Esto se sumó a la movilización naval y militar estadounidense en el Mar Caribe, que comenzó en agosto pasado con ataques cinéticos a lanchas presuntamente cargadas de drogas y que la semana pasada tuvo un nuevo desarrollo con la incautación de un buque petrolero previamente sancionado por Washington que había sido cargado de crudo venezolano. (ANSA).