Venezuela: Maduro pide unir Fuerza Armada con Colombia

“Colombia y Venezuela están destinados a trabajar por la paz, la integración, la unión y cooperación de ambos países”, dijo Maduro la noche en su programa semanal de TV.

Los dos países firmaron hace un par de semanas un memorando de entendimiento para crear una zona económica común en la frontera. La propuesta ahora es ampliar esta cooperación al plano militar en momentos en que Maduro se siente amenazado por Estados Unidos, que ofrece US$50 millones por su captura.

Su propuesta es integrar productivamente inversiones y comercio entre los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y del lado colombiano los departamentos Norte de Santander y La Guajira.

“Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político, el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta Zona N.§ 1, podemos demostrar cómo la liberamos de la violencia y construimos como una gran zona de hermandad, de unión y de paz”, afirmó Maduro.

El objetivo es unir a los gobiernos nacionales con sus ministerios y sus fuerzas militares en la garantía de que “es un territorio libre de violencia, grupos armados y narcotráfico”, dijo.

La propuesta de Maduro viene después de que el domingo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijera que como comandante en jefe de la Fuerza Armada ordenó que “cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos”, contra Venezuela, sea vista como una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. (ANSA).