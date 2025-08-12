Venezuela: Maduro prevé el fin de EEUU si se atreven a tocarlo

El líder chavista repudió la recompensa que ofrece la administración Trump bajo la acusación de narcotráfico, al tiempo que los generales reafirmaron que están listos para defenderlo con las armas.

"Cuando ellos atacan a Maduro, aquí está Maduro, pero yo les digo a los imperialistas ante mi pueblo: no se atrevan a tocar a Venezuela, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano, ¡No se atrevan!", dijo la noche del lunes en su programa de TV y redes sociales.

El presidente venezolano dijo ser "un hombre de paz, pero soy un guerrero de la paz", agregó.

Maduro es acusado por el gobierno de Donald Trump de liderar una supuesta banda de narcotraficantes llamada "El Cártel de los Soles", en alusión a las insignias que portan los generales que lo acompañan en el gobierno.

Washington también ofrece US$25 millones por la captura del número dos del chavismo, el ministro del Interior, capitán Diosdado Cabello, y otros 25 por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Maduro estuvo acompañado en su programa por varios de sus cercanos colaboradores, incluyendo al general Padrino.

"Tenemos un despliegue permanente en todo el territorio nacional a través del Escudo Bolivariano, ¡nunca hay descanso!

Hemos tenido un gran aprendizaje sobre las modalidades de la guerra que se están estudiando y están en discusión", dijo el jefe militar en su intervención.

A su lado, el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, general Domingo Hernández Lárez, dijo que hay una integración perfecta entre los militares y la policía.

"Somos pueblo uniformado. La FANB y los organismos de seguridad ciudadana hemos duplicado nuestro poder de combate.

Tenemos una misma política pública de brindar paz y seguridad", dijo.

Maduro agradeció el apoyo de la Fuerza Armada y todos sus componentes, expresados desde todas las guarniciones. (ANSA).