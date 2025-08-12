Venezuela: Maduro promete recuperar Esequibo, no acepta CIJ

Maduro también reafirmó que su gobierno no aceptará de ninguna manera ningún fallo sobre la disputa territorial ente Venezuela y Guyana que emane de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a donde acudió en 2018 la ex colonia británica para dirimir el diferendo.

"Solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento válido a todo evento para sentarse a resolver el contencioso territorial que tenemos desde hace siglo y medio con Guyana", dijo Maduro en la noche del lunes durante su programa semanal de TV.

Ese acuerdo fue firmado en 1966 entre Venezuela, Gran Bretaña y la Guyana Británica poco antes de su independencia y reconoce que hay un diferendo fronterizo por resolver. Pero las gestiones diplomáticas estuvieron dormidas durante medio siglo hasta que la petrolera ExxonMobil descubrió enormes yacimientos de petróleo en aguas por delimitar del Atlántico en 2015, lo que despertó la demanda nacionalista del chavismo.

El lunes, y pese a no reconocer la jurisdicción de la Corte en el caso, el gobierno de Maduro consignó en La Haya nuevos documentos que, según Venezuela, amplían con pruebas adicionales la verdad histórica de sus derechos sobre la Guayana Esequiba.

"El milagro de la recuperación completa del Esequibo lo vamos a ver más temprano que tarde, haga la maniobra que haga la ExxonMobil, el imperialismo y la Corte Internacional", dijo Maduro.

"Nosotros no reconocemos ninguna decisión que salga de este organismo. Hay un solo documento rector y legal, es el Acuerdo de Ginebra, para sentarnos a resolver este contencioso territorial", dijo. (ANSA).