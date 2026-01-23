Venezuela: maduro protagoniza amplia difusión de noticias falsas

Imágenes y videos falsos, en su mayoría generados con inteligencia artificial (IA), pretenden mostrar al exmandatario en situaciones de reclusión, procesamiento policial y comparecencias judiciales, generando confusión y avivando un ambiente político tenso en Venezuela.

Organizaciones independientes de verificación de hechos han documentado muchos de estos bulos. Las publicaciones más recurrentes incluyen fotografías de Maduro con uniforme naranja carcelario durante supuestas sesiones de fichaje policial, con toma de huellas dactilares y medición de estatura.

Cotejo.info ha calificado estas imágenes como falsas, destacando inconsistencias técnicas en las supuestas fotografías reales, la presencia de objetos prohibidos en centros penitenciarios como relojes y anillos, y distorsiones visuales típicas de generación sintética. Usando herramientas en línea, periodistas venezolanos dedicados a la verificación de datos confirman el origen de estos contenidos en la IA.

Otro bulo ampliamente difundido muestra a Maduro rapado, sin su característico bigote y vistiendo uniforme naranja bajo un número de preso. Cotejo.info y Cazadores de Fake News coincidieron en declarar estas imágenes falsas, señalando anomalías faciales (como ausencia de lunares reales y texturas artificiales), la inserción de marcas de agua digitales imperceptibles a simple vista y la falta de coincidencia con registros oficiales.

En el ámbito judicial, circularon fotografías falsas de Maduro en un tribunal federal de Nueva York durante su audiencia del 5 de enero, ataviado con uniforme beige y zapatos naranja, escoltado por agentes de la DEA.

Cotejo.info desmintió estas imágenes, recordando que las cortes estadounidenses prohíben fotografías sin autorización expresa; los registros auténticos consisten en bocetos de artistas autorizados que muestran vestimenta distinta (azul sobre naranja).

Adicionalmente, se difundió un supuesto video de Maduro caminando en un patio nevado de prisión, grabado por guardias.

Cocuyo Chequea verificó que proviene de un canal de YouTube especializado en sátira con IA, con elementos anacrónicos como cámaras antiguas y violaciones a las normas del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, que prohíben grabaciones no autorizadas.

Cotejo.info ha liderado la mayoría de estas verificaciones, documentando al menos una docena de casos similares en las primeras semanas posteriores a la detención, enfocados en mostrar detalles de la vida de Maduro como recluso en Estados Unidos, tras ser el hombre fuerte en Venezuela por poco más de 12 años.

Cazadores de Fake News y Cocuyo Chequea han reforzado estos hallazgos, alertando sobre cómo la IA facilita la creación rápida de contenidos manipulados que explotan emociones y sesgos en audiencias polarizadas.

Expertos advierten que esta proliferación de falsedades erosiona la confianza en la información veraz y complica el seguimiento del proceso judicial en curso, cuya próxima audiencia está programada para marzo venidero.

En medio de esta ola de desinformación, las organizaciones venezolanas de fact-checking recomiendan consultar fuentes oficiales y herramientas de detección de IA ante cualquier material visual relacionado con el caso. (ANSA)