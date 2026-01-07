Venezuela: Maduro queda detenido en una cárcel federal de Brooklyn

Tras su captura el fin de semana en una operación militar estadounidense, Maduro y su esposa Cilia Flores quedaron alojados en el Metropolitan Detention Center Brooklyn, donde se prevé que permanezcan mientras esperan el juicio por cargos de conspiración para el tráfico de cocaína.

El MDC Brooklyn alberga a más de 1.300 detenidos imputados en tribunales federales de Nueva York y ha alojado en los últimos años a numerosos acusados de alto perfil. Entre ellos figuran el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico; el productor musical Sean "Diddy" Combs; el cantante R. Kelly; el ex ejecutivo farmacéutico Martin Shkreli; el empresario cripto Sam Bankman-Fried y Ghislaine Maxwell, condenada por delitos de tráfico sexual.

El ex director de la prisión Cameron Lindsay describió el centro como un entorno "duro, austero y muy lejos de cualquier noción de lujo", donde todo está estrictamente regido por protocolos. Según el ex funcionario, Maduro y su esposa probablemente permanecerán en régimen de aislamiento, al menos en una etapa inicial, por razones de seguridad.

El MDC Brooklyn, inaugurado en 1994, ha sido objeto de reiteradas críticas de defensores de derechos de los presos y dirigentes políticos, que denunciaron extensos encierros, atención médica insuficiente y episodios de violencia. En 2019, un incendio eléctrico dejó al penal sin electricidad durante días, y en 2020 registró el primer caso de Covid-19 en una prisión federal.

El Departamento de Justicia informó que en los últimos años decenas de internos fueron imputados por agresiones violentas, contrabando y homicidios, mientras que abogados de detenidos célebres han cuestionado en tribunales que el centro sea apto para detención preventiva.

Las autoridades penitenciarias federales no realizaron comentarios inmediatos sobre las condiciones específicas de detención de Maduro y Flores. Expertos en el sistema carcelario señalaron que no es inusual que detenidos de alto perfil permanezcan aislados durante las primeras 48 horas o más, mientras se realizan evaluaciones médicas y de seguridad, especialmente en casos con alto impacto geopolítico. (ANSA).