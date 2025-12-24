Venezuela: Maduro reivindica apoyo ONU ante presiones EE. UU.

"El Consejo de Seguridad nos apoya en la defensa del derecho a la libre navegación y el libre comercio", declaró Maduro durante una visita a una feria navideña en Caracas, transmitida por la televisión estatal.

El líder chavista calificó las incautaciones de Washington de "piratería" y aseguró que "nadie puede derrotar a Venezuela".

El canciller Yván Gil se hizo eco de esta opinión, afirmando que Caracas había logrado una "gran victoria" en la ONU, donde se habían desmantelado "todas las mentiras del gobierno de Estados Unidos".

En su opinión, se supo que ni siquiera los aliados históricos de Washington apoyan "la amenaza o el uso de la fuerza" para someter a "una nación libre y soberana" con el pretexto de combatir el narcotráfico.

El discurso del embajador estadounidense, Mike Waltz, contrastó, anunciando la continuación de las sanciones para impedir que Maduro financie al presunto Cártel de los Soles, al que Washington ha calificado de organización terrorista, acusación que el gobierno venezolano niega.

Durante la sesión, Colombia y Rusia criticaron las medidas coercitivas unilaterales y el uso de la fuerza, que consideraron una amenaza para el Estado de derecho y la estabilidad regional.

