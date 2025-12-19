Venezuela: Maduro se premia a sí mismo, "Arquitecto de la paz"

El premio fue creado por el propio líder chavista en un intento de contrarrestar el Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

El reconocimiento fue otorgado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela, en un acto realizado en Caracas con motivo de los 195 años del fallecimiento de Simón Bolívar.

La entrega del premio se produjo pocos días después de que María Corina Machado fuera distinguida con el Nobel de la Paz en Oslo, hecho que generó comparaciones en el debate político venezolano y en redes sociales.

Según la Sociedad Bolivariana de Venezuela, organización dedicada a la difusión del legado histórico y político de Simón Bolívar, el mandatario fue considerado "arquitecto de la paz" por su labor en la "construcción y preservación de la paz en Venezuela y América Latina".

Maduro agradeció a las instituciones y trabajadores que participaron en la ceremonia, y evocó la figura del Libertador.

"Bolívar no pereció; su espíritu quedó vigilante, viendo los destinos de su pueblo. Hoy, su ideal irradia una luz inextinguible en su cuna: la Venezuela bolivariana", dijo.

El presidente venezolano criticó también el despliegue militar y las presiones de Estados Unidos en el Caribe. "Todo el mal que nos intenta hacer el imperialismo se va convirtiendo en fuerza de lucha", afirmó. (ANSA).