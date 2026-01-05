Venezuela: Maduro, "soy el presidente, me han secuestrado"

Maduro, quien fue trasladado a la corte con los pies encadenados y auriculares para la traducción (ya que no habla inglés), se presentó con una camisa azul de manga corta sobre un traje kaki de prisionero. Durante la audiencia, habló en español, tomó notas y solicitó poder conservarlas.

Sentado junto a su abogado, Barry Pollack, quien también defendió a Julian Assange, Maduro escuchó con atención las acusaciones en su contra.

"Mi trabajo es asegurar un proceso justo. Y es mi intención llevarlo a cabo", declaró el juez Alvin Hellerstein al inicio de la audiencia, antes de leer un resumen de los cuatro cargos formulados contra Maduro, que incluyen narco-terrorismo y posesión de armas.

El expresidente de Venezuela declinó la oferta del juez de leer los cargos en voz alta y, en cambio, optó por leer la acusación por sí mismo. Con voz firme y palabras pronunciadas casi en señal de desafío, Maduro se declaró no culpable. Luego, mientras escuchaba las acusaciones contra su esposa, Cilia Flores, permaneció sentado con las manos sobre los reposabrazos.

Cilia Flores, quien también se declaró no culpable, parecía más afectada que su esposo: llevaba un vendaje en la frente y tenía moretones cerca del ojo derecho. Cuando se levantó para hacer su declaración, necesitó el apoyo de un agente federal para mantenerse de pie.

Su abogado, Mark Donnelly, mencionó que la salud de su clienta requería atención y que podría haber sufrido una fractura durante su captura.

Pollack también abordó los problemas médicos de Maduro, lo que, según los expertos, podría ser parte de una estrategia legal para solicitar su traslado a una prisión menos severa que el Centro de Corrección Metropolitano de Brooklyn, donde actualmente están detenidos ambos.

En lo que podría ser el inicio de su defensa, Pollack destacó que Maduro es el líder de un estado soberano y cuestionó la legalidad de su "rapto" por parte de las autoridades estadounidenses. El abogado agregó que, por el momento, Maduro no solicitará libertad bajo fianza, pero podría hacerlo en el futuro.

La audiencia concluyó en menos de una hora, y el juez fijó el próximo encuentro para el 17 de marzo. Al salir de la sala, Maduro se autodenominó un "prisionero de guerra".

Entre los presentes en la corte, algunos le gritaron que "pagaría por sus crímenes", a lo que Maduro respondió afirmando que es el presidente de Venezuela y que recuperará su libertad.

Fuera del tribunal, un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad lo esperaba para regresarlo a prisión, mientras un grupo de manifestantes, alrededor de un centenar, pedía su liberación. "Manos fuera de Venezuela" era uno de los carteles que ondeaban junto a las banderas venezolanas.

Este espectáculo judicial ocurrió después de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos defendió su operación contra Maduro.

Al mismo tiempo, en Caracas, la Asamblea Nacional, reunida por primera vez desde la captura de Maduro, celebraba el apoyo de su hijo a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina del país. En sus manos está el destino del régimen de Maduro.

Rodríguez, descrita como despiadada, ambiciosa y manipuladora, ha lanzado un mensaje de diálogo a Donald Trump: "Trabajemos juntos por la paz", dijo.

Trump respondió que "está colaborando", reflejando cierto optimismo dentro de su administración respecto a un posible diálogo.

A pesar de las críticas iniciales a Rodríguez, consideradas más una maniobra para mantener la lealtad de los seguidores de Maduro, la Casa Blanca sigue prefiriendo a la tecnócrata por encima de la premio Nobel María Corina Machado, viéndola como más fácil de controlar.

Esta postura ha llevado a algunos críticos a calificarla de "gobierno títere", mientras Rodríguez mantiene la opresión y Trump se enfoca en lo que considera el verdadero objetivo de la operación: el petróleo venezolano.

Machado, por su parte, sigue confiando en una transición política y, agradeciendo a Trump por su "determinación", se mostró convencida de que "la libertad de Venezuela está cerca y pronto celebraremos nuestra tierra".

No obstante, algunos señalan que las críticas de Trump a Machado, a quien negó su apoyo, podrían estar motivadas por el hecho de que el Premio Nobel de la Paz no fue otorgado a él, sino a la opositora venezolana. (ANSA).