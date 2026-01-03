Venezuela: maduro y su mujer, incriminados en Nueva York

"Nicolás Maduro y su esposa han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro está acusado de conspiración para cometer narcotráfico y terrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y pedido de explosivos contra Estados Unidos.

Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", escribió Bondi en X.

"En nombre del Departamento de Justicia, quiero agradecer al presidente Trump su valentía al buscar justicia en nombre del pueblo estadounidense. Un enorme agradecimiento a nuestro valiente personal militar que lideró la misión para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes", enfatizó la fiscal.

(ANSA).