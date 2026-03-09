Venezuela: maestros venezolanos exigen un salario mínimo en US$100

Al día de hoy, 9 de marzo, el salario mínimo vigente es de 130 bolívares, equivalentes a apenas 0,30 US$ según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). El director del Cendas, Oscar Meza, lo describió como niveles de "involución" y "extinción".

"Saltar de 30 centavos de dólar a 100 US$ mensuales ya sería un ajuste importante", afirmó Meza, aunque reconoció que otras organizaciones sindicales reclaman 200 US$ o más.

Meza recordó que en 1974 el salario mínimo equivalía a 104,65 US$. El último aumento decretado por el depuesto gobernante Nicolás Maduro ocurrió en marzo de 2022. Desde entonces el salario mínimo se mantiene estancado, mientras Venezuela vive una espiral inflacionaria; solo en 2025 registró un alza superior al 475% en los precios de bienes y servicios, según el propio BCV. (ANSA).