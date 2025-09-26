Venezuela mantiene movilización frente la "amenaza" de EEUU

Un simulacro ante conflictos armados o desastres naturales convocado para el sábado y la preparación de un estado de excepción: el gobierno venezolano sigue movilizándose frente a las "amenazas" de Estados Unidos y sus barcos de guerra en el Caribe.

Hace un mes, el gobierno de Donald Trump aumentó la presión sobre Caracas cuando desplegó ocho barcos y un submarino en el mar Caribe, donde, sostiene, ya destruyó tres embarcaciones de presuntos traficantes de drogas provenientes de Venezuela, con saldo de 14 personas muertas.

Trump también rechazó una invitación al diálogo del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de ser el líder de un supuesto cartel de narcotraficantes con ramificaciones continentales.

Maduro convocó para el sábado a partir de las 09H00 locales (05H00 GMT) un simulacro para la "preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber", al aludir a las "amenazas" de Estados Unidos.

La convocatoria tiene lugar tras fuertes temblores del miércoles y la madrugada del jueves. No dejaron víctimas, pero sí nerviosismo y alarma en ciudades del occidente de este país, poco acostumbrado a terremotos.

La movilización del sábado se suma a otras convocatorias del chavismo en las últimas semanas, entre ellas el reclutamiento de más voluntarios en la Milicia (una rama de la Fuerza Armada integrada por civiles), ejercicios militares en los cuarteles y jornadas abiertas de entrenamiento militar en barriadas populares.

El martes, durante una de sus numerosas alocuciones televisadas, Maduro exhibió una carpeta roja en la que se leía: "Decreto por el cual se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional".

"Estamos en preparación de sendos decretos para cualquier escenario que se presente. Venezuela saldrá adelante", añadió desde el palacio de Miraflores, donde se reunió con altos funcionarios de gobierno.

Hasta el momento no ha decretado el estado de emergencia, aunque organizaciones de defensa de los derechos humanos señalaron a la AFP su temor de que venga una mayor restricción a las libertades, como la de reunión.

- Robar el petróleo a Venezuela -

Por ahora, Maduro no explicó qué medidas planeaba implementar.

"Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos", según el artículo 338 de la Constitución, que precisa que podrá "decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación" o de sus ciudadanos.

El viernes, Venezuela recibió el apoyo de uno de sus fieles aliados, la Nicaragua de Daniel Ortega, quien una vez más "condenó" el despliegue estadounidense en el Caribe.

Venezuela es "el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo" y "eso es lo que andan buscando los gobernantes norteamericanos, el capital norteamericano: adueñarse del petróleo venezolano", dijo Ortega en un discurso en Managua.

"Robarle el petróleo al pueblo venezolano, inventando que la coca llega, sale, de esos países del sur y que luego se consume en los Estados Unidos", agregó el líder sandinista, en la actividad televisada por medios oficialistas.

El martes, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU que se inicie un "proceso penal" contra Donald Trump tras los ataques a los botes venezolanos que supuestamente transportaban droga.

El viernes, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, debe tomar la palabra en Nueva York.

La jefa de gobierno de este país insular, que está a escasos 11 kilómetros de Venezuela, ya ha apoyado públicamente el despliegue estadounidense en el Caribe para combatir el narcotráfico.

