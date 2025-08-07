Venezuela: Maratón CAF espera 10.000 corredores en Caracas

La competencia es organizada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cuya sede principal está en Caracas, y en esta ocasión celebrará su décima edición, destacaron los directivos de la CAF.

La principal novedad es que, por única vez, la categoría de 10 kilómetros será recreativa, y permitirá que más personas se sumen a la experiencia del maratón, por lo que se prevé la participación de 10.000 corredores en total. Esto supone la convocatoria más ambiciosa en la historia de la competencia que este año lleva como lema: "Corre la décima".

"Esta es una fiesta nacional, cada uno de los estados de Venezuela están representados. También necesitamos más mujeres en el maratón 2026. Ojalá lleguemos al 50% de participación", explicó Marisol Barrera, presidenta del Comité Organizador del Maratón CAF.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de septiembre hasta el 8 de diciembre, o hasta agotarse los cupos disponibles.

"Para nosotros es muy importante que haya corredores de todas las nacionalidades de América Latina y el Caribe", dijo Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de CAF.

En 2025 alcanzó la cifra de 39% de mujeres corredoras.

La ruta ha sido medida y certificada desde su primera edición por World Athletics y cuenta con el aval de la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS, por sus siglas en inglés).

Hasta la edición de 2025, han participado más de 67.000 corredores, provenientes de 27 países de América Latina y el Caribe. (ANSA).