Venezuela: marcha en el centro de Caracas a favor de Maduro

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 05 GEN - Centenares de personas, identificadas con el chavismo, se manifestaron este lunes en las calles del centro de Caracas, en las inmediaciones del palacio legislativo, donde transcurrió la juramentación de la directiva del parlamento.

Para los manifestantes la captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, constituyen un "secuestro" y piden coreando consignas a su favor que ambos sean devueltos por Washington.

Para observadores políticos, entre los manifestantes este lunes estaban trabajadores públicos, así como simpatizantes del chavismo, congregados bajo la tesis de que ocurrió "un ataque imperial" por parte de Estados Unidos al atacar instalaciones militares en Caracas el sábado y capturar a Maduro y Flores, quienes han sido presentados ante la justicia de Nueva York.

Desde la sede de la Asamblea Nacional, el presidente reelecto del parlamento, Jorge Rodríguez, tras ser juramentado dijo que la prioridad de su gestión este año será lograr el regreso a Caracas de Maduro. (ANSA).