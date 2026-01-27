Venezuela: María Corina Machado anuncia que "pronto" regresará a Venezuela

Machado declaró en Washington, según reseña del portal La Patilla: "Necesito estar allí. Quiero volver lo antes posible".

Sigue sin embargo siendo una interrogante cuál será el trato que recibirá Machado a su regreso a Venezuela, tras los cambios operados por la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Si bien hay una clara sintonía ahora entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no está claro cómo se manejaría por parte de los cuerpos de seguridad el regreso de Machado. Antes de que Maduro fuese depuesto, la fiscalía general había dicho que la líder opositora era prófuga de la justicia.

Mientras Maduro estuvo en el poder, además, Machado pasó más de un año semiclandestina, con escasas apariciones en público y con constantes mudanzas de lugar de residencia. Su salida de Venezuela en diciembre pasado, para asistir a la entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo, constituyó una suerte de travesía, según reseñaron diversos medios de prensa.

Para ratificar su decisión de que volverá, este fin de semana a un canal de noticias alemán Machado expresó: "Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible".

Machado ha hecho duros señalamientos a Delcy Rodríguez, a quien señaló de ser corresponsable de las olas represivas en el país sudamericano mientras Maduro estaba como jefe de Estado.

Hasta el momento, el gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez no ha reaccionado al anuncio de Machado en los últimos días, ni ha hecho menciones directas o veladas a la opositora en sus comunicaciones oficiales o redes sociales.

Analistas interpretan el silencio como una estrategia para evitar escaladas, mientras Machado urge a una "transición ordenada y pacífica". (ANSA).