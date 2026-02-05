Venezuela: María Corina Machado estima que podrían celebrarse elecciones en este 2026

Según Machado, en Venezuela está un proceso de transición que debe desembocar en unas elecciones, que incluiría una votación manual para garantizar la transparencia. Este proceso podría completarse en nueve o diez meses, dependiendo del momento en que se inicie, sostuvo Machado, quien antes de dedicarse a la política partidista ejerció como activista de una ONG de monitoreo y transparencia electoral.

Para Machado, en Venezuela el período post-Maduro debe contar con un liderazgo legítimo con amplio respaldo popular y el apoyo de las fuerzas armadas. La líder opositora admitió que no discutió plazos específicos con el presidente estadounidense Donald Trump, con quien se reunió a mediados de enero en la Casa Blanca, ni con el secretario de Estado Marco Rubio, con quien conversó en persona la semana pasada.

Ni el presidente Trump, en Washington, ni la presidenta interina Delcy Rodríguez, en Caracas, han hablado públicamente sobre el escenario electoral en Venezuela. Para la Casa Blanca la prioridad parece estar puesta, en el corto plazo, en la estabilidad política que parece garantizarles el mismo equipo que estaba antes con Maduro, junto a las inversiones que se esperan de empresas petroleras occidentales para revitalizar la alicaída producción venezolana de hidrocarburos (ANSA).