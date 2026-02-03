Venezuela: María Corina Machado se reuniría con Delcy Rodríguez

"Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir un cronograma de transición, pues se hará.

Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición", sostuvo Machado.

La oposición asegura haber vencido las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, con la fórmula que encabezó Edmundo González Urrutia, ya que Machado había sido impugnada por la justicia electoral chavista, que además dio la victoria al presidente Nicolás Maduro.

Para Machado, el chavismo estaba convencido de que sus líderes eran "intocables", por lo que los sorprendió la intervención militar que capturó y llevó a Estados Unidos a Maduro, y abrió paso a una especie de transición con Delcy Rodríguez.

"Quiero dejar una línea muy clara de lo que es nuestra visión de Venezuela democrática. No es lo mismo: Delcy representa un proyecto que actúa incluso contra sus propios principios. Lo que viene con nosotros y con nuestras propuestas es libertad, mercados abiertos y un país completamente distinto", aclaró María Corina Machado. (ANSA).