Venezuela: masiva protesta frente a la cárcel caraqueña El Helicoide

Decenas de familiares de presos políticos y activistas celebraron una jornada de oración para exigir la liberación inmediata de todos los detenidos, mientras avanza en el Parlamento un proyecto de Ley de Amnistía impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La manifestación se extendió por toda la capital y a otras ciudades, donde se celebraron eventos similares para apoyar a quienes esperan reunirse con sus seres queridos.

La protesta, caracterizada por lemas como "Libertad para todos" y "No tenemos miedo", se intensificó en las últimas horas, liderada por familiares, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.

"Los familiares de los presos políticos han logrado llegar hasta las puertas de El Helicoide para exigir lo que el régimen niega: la libertad inmediata y el cierre del centro de tortura.

La dignidad ha triunfado sobre el miedo", declaró en redes sociales Comando con Venezuela, la plataforma política vinculada a la premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado. (ANSA).