Venezuela: mayoría quiere elecciones, pero Delcy Rodríguez evita fijar fecha

De acuerdo con un estudio de Gold Glove Consulting, realizado entre el 24 y 30 de enero con 1000 encuestados dentro de Venezuela, el 72% considera que el país avanza en la dirección correcta post-Maduro, marcando un giro optimista respecto a junio de 2024, cuando tres cuartas partes veían un rumbo equivocado.

El sondeo, dirigido por Mark Feierstein, ex asesor para América Latina del ex presidente Barack Obama, destaca que los venezolanos son "mucho más optimistas sobre el futuro" y priorizan comicios este año.

Rodríguez, en su diálogo con NBC, afirmó que Venezuela tendrá "elecciones justas y libres", pero no proporcionó un plazo, enfatizando la necesidad de estabilización económica como primer paso, una postura coincidente con la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

Aunque su gestión como interina es calificada como "buena o excelente" por el 37%, y "mala o muy mala" por el 41%, en un hipotético escenario electoral, María Corina Machado arrasaría con el 67% de los votos frente al 25% de Rodríguez.

Justamente sobre Machado, Rodríguez declaró a la cadena estadounidense que "en cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. ¨Por qué pidió una intervención militar? ¨Por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero?", esto en referencia a la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Aunque la administración Trump sostiene que la finalidad del proceso que se lleva adelante en Venezuela es tanto la prosperidad económica como la recuperación democrática, plantea el tema electoral como un punto de llegada sin un plazo determinado aún.

La prioridad parece ser la cuestión económica, y en particular la industria petrolera venezolana.

El jueves, el secretario de Energía de Estados Unidos, Christopher Wright, y la presidenta interina Delcy Rodríguez realizaron una visita conjunta a la Faja Petrolífera del Orinoco, en el marco del desarrollo del acuerdo energético bilateral.

Durante la visita a las instalaciones de la empresa mixta PetroIndependencia, operada por Chevron y Pdvsa, las autoridades inspeccionaron los pozos y los procesos de producción de un sector estratégico para las reservas del país sudamericano.

La Faja Petrolífera del Orinoco, que se extiende por 55.000 kilómetros cuadrados en el sureste de Venezuela, alberga una de las mayores reservas de crudo del mundo.

Rodríguez reiteró su compromiso con una "agenda energética" capaz de generar beneficios compartidos y consolidar el diálogo entre ambos países, tras años de tensas relaciones.

Wright, quien viajó a Caracas para evaluar de primera mano el estado de la industria energética venezolana, destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre Washington y Caracas para aumentar la producción y atraer nuevas inversiones.

