Venezuela: medios destacan que Caracas hizo 10 envío de crudo a Israel en años

Este traslado se ha conocido por fuentes que manejan el petróleo venezolano, pero ni en Caracas ni en Tel Aviv se ha dado una confirmación oficial sobre este buque con petróleo venezolano hacia el Grupo Bazan (Oil Refineries Ltd.), principal procesador de crudo del país mediterráneo en Haifa.

Esta exportación representa otra señal contundente de los profundos cambios en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, que derivó en la destitución del gobernante, sustituido por quien era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, pero bajo un nuevo esquema con una supervisión directa de las ventas internacionales de crudo por parte de la administración Trump.

El giro ha diversificado destinos tradicionales —principalmente China— hacia otros mercados como India, España, Estados Unidos y ahora Israel, con un aumento paulatino en la producción y exportaciones en las primeras semanas de 2026, que han coincidido con un período que la propia Delcy Rodríguez definió como un nuevo momento político.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel permanecen rotas desde 2009, cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez las rompió en protesta por la ofensiva israelí en Gaza durante el conflicto de 2008-2009, expulsando al embajador israelí y condenando las acciones como "inhumanas".

El acuerdo comercial en torno al petróleo ocurre pese a la ausencia de vínculos formales, destacando la reconfiguración geopolítica y energética impulsada por el control estadounidense sobre las exportaciones venezolanas en la nueva dinámica de una Venezuela alineada con los intereses y agenda energética de EEUU. (ANSA).