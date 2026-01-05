Venezuela: Meloni habla con Machado, sin Maduro nueva esperanza para el país

Este diálogo se produjo tras una reunión entre Machado y el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que se discutieron las perspectivas de una transición pacífica y democrática en Caracas.

La salida de escena de Maduro representa para los ciudadanos venezolanos "la esperanza" de poder retomar "los principios básicos de la democracia y el Estado de derecho", tal y como coinciden ambas líderes.

La llamada telefónica con Machado (recientemente descartada por Trump para la posible conducción del país) demuestra la cercanía de Italia al pueblo venezolano y su atención a la evolución del caso, señalaron fuentes de la mayoría.

En tanto, a más de 24 horas del ataque de Estados Unidos a Venezuela, Matteo Salvini rompe el silencio. Y en pocas líneas publicadas en su red social Instagram expresa su punto de vista con matices diferentes respecto a la línea oficial del gobierno.

"Nadie sentirá nostalgia por Maduro, responsable de hambrear y oprimir a su pueblo durante años", comenzó Salvini. "Dicho esto, para la Liga, la principal vía para resolver las disputas internacionales y poner fin a los conflictos en curso debe volver a la diplomacia, respetando el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro", declaró Salvini.

Después de que el ejecutivo haya definido "legítimo un intervencionismo de carácter defensivo contra ataques híbridos a su propia seguridad", Salvini citó las palabras "iluminadoras" del Papa y, en esencia, hizo suya la solicitud de "garantizar la soberanía nacional de Venezuela y asegurar el Estado de derecho".

Mientras aumenta la expectativa por la información del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, en el Parlamento (en el Senado la reunión para calendarizarla ya está prevista para el 8 de diciembre, en la Cámara aún no se ha convocado), las oposiciones atacan a fondo.

"¨Qué hará Meloni cuando Estados Unidos dirija su atención hacia Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, un estado europeo?", interroga Giuseppe Conte.

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5s) critica "la subordinación a Estados Unidos de nuestro gobierno y advirtió: "Hoy somos más indefensos y vulnerables" porque "nos estamos acercando al 'far west' mundial".

La premier "elige a Trump y olvida que, según la Constitución, Italia repudia la guerra", afirmó el responsable de Asuntos Exteriores del Partido Democrático (PD), Peppe Provenzano.

"Legitimar esta violación del derecho internacional es gravísimo". La acción política de los demócratas continúa también en la UE, donde presentan una interpelación para pedir al Alto Representante de la UE que condene con palabras claras el uso unilateral de la fuerza y "que devuelva la crisis venezolana al marco multilateral de las Naciones Unidas".

El duro Nicola Fratoianni de Alianza Verde e Izquierda (AVS) dijo: "Siento sincera pena y también vergUenza por la presidenta del Consejo, Meloni, que se declaró a favor de la autodefensa de Estados Unidos contra los ataques del narcotráfico. ¨Vienen al Parlamento para mentir en la cara del pueblo italiano?".

Lo que propone Donald Trump se llama "neocolonialismo energético: es una prueba de fuerza para apoderarse de las mayores reservas de petróleo del planeta", coincidió Angelo Bonelli.

Riccardo Magi, de Piú Europa, recordó que "el presidente de Estados Unidos ya reiteró en varias ocasiones que la anexión de Groenlandia es una necesidad para la seguridad nacional: ¨hasta dónde se extenderá la sumisión de Meloni? ¨Dirá que es defensa legítima?".

Forza Italia devolvió las críticas al remitente: "Siempre hemos estado del lado de la libertad" y "expresamos gran satisfacción porque otra dictadura ha caído", afirmó Maurizio Gasparri, quien a su vez señaló a "la izquierda" que "se moviliza para salir a la calle en defensa de Hamás, el dictador venezolano Maduro y otros personajes de esta naturaleza".

"El debate sobre el derecho internacional también debería verificar por qué en estos años las organizaciones internacionales no han movido un dedo contra la dictadura", reforzó el eurodiputado azul Massimiliano Salini. (ANSA).