Venezuela: merman las menciones a Nicolás Maduro y Cilia Flores en canales oficiales

Según el reporte basado en monitoreo de canales estatales en Telegram, el servicio de mensajería preferido por el chavismo, las menciones a Nicolás Maduro y Cilia Flores disminuyeron significativamente.

La ONG analizó las cuentas del Ministerio de Comunicación e Información, del canal estatal Venezolana de Televisión y del proyecto regional del chavismo Telesur, analizando un período de dos meses tras la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero último en Caracas.

El estudio, que incluye gráficos comparativos, muestra una tendencia clara: mientras las referencias a Maduro y Flores caen de forma sostenida, las menciones a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez aumentan progresivamente.

La mandataria encargada y su hermano, presidente del parlamento, son los principales referentes de poder en la Venezuela post-Maduro.

Cazadores de Fake News interpreta este patrón como un posible desplazamiento en la narrativa oficialista, donde figuras como la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional ganan protagonismo en detrimento de Maduro y su esposa.

La ONG especializada en verificación digital y combate a la desinformación publicó los hallazgos en su cuenta de X, acompañados de visualizaciones de datos (ANSA).