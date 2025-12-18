Venezuela: Migrantes venezolanos aportan más de US$10.000 millones en la región

El flujo migratorio venezolano, de casi 8 millones de personas en la última década, es uno de los más numerosos de todo el mundo en la actualidad, y según la OIM se ha convertido en un motor de desarrollo, con los migrantes contribuyendo también al pago de impuestos —alrededor del 1,2% de la recaudación en los países estudiados— y al emprendimiento.

El estudio, basado en datos de Colombia, Panamá, Ecuador, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Aruba, resalta que los venezolanos generan empleo y dinamizan sectores como la gastronomía, el turismo y la tecnología. El informe ha sido difundido en coincidencia con el Día Internacional del Migrante.

La población migrante venezolana destaca por su alta productividad y formación técnica o universitaria. Sin embargo, enfrenta obstáculos significativos: el 82% trabaja en la informalidad y el 41% carece de acceso a crédito formal, lo que limita su contribución potencial en las sociedades de acogida, según la OIM.

La población migrante venezolana destaca por su alta productividad y formación técnica o universitaria. Sin embargo, enfrenta obstáculos significativos: el 82% trabaja en la informalidad y el 41% carece de acceso a crédito formal, lo que limita su contribución potencial en las sociedades de acogida, según la OIM.

No obstante, los avances en la regularización del estatus migratorio son notables. De los 6,9 millones de venezolanos en la región, aproximadamente el 70% posee estatus migratorio regular, facilitando su integración en los países receptores de América Latina y el Caribe. (ANSA).