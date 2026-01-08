Venezuela: migrantes venezolanos en EEUU, entre el alivio y el temor

La dura postura del presidente Donald Trump frente a los abusos del gobierno venezolano contribuyó a impulsarlo hacia una contundente victoria en el sur de Florida, donde los venezolanos representan una parte significativa de la población.

Pero la relación entre su administración y la comunidad venezolana ha sido turbulenta. El año pasado, una serie de decisiones del gobierno de Trump que eliminaron protecciones contra la deportación para venezolanos —muchos de los cuales huyeron de su país en medio del deterioro económico y el temor a la persecución política— generaron un fuerte sentimiento de traición.

Ahora, aunque muchos venezolanos en Estados Unidos celebraron la captura de Maduro y de su esposa por fuerzas estadounidenses en Caracas, también siguen preocupados por el régimen que permanece en el poder allí —y por lo que podría esperarles si la administración Trump decide enviarlos de regreso.

"Podría haber avances. No sabemos cuándo. No sabemos si los habrá. Pero lo que sí sabemos es lo que estamos viviendo en el presente, y en este momento resulta absurdamente peligroso que alguien vaya a Venezuela", dijo Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus. "La incertidumbre es enorme y más grande que nunca, y la desesperación es algo que ni siquiera puedo explicar".

La administración Trump dejó en claro su intención de continuar deportando venezolanos, incluso recurriendo a la Alien Enemies Act, según una presentación judicial del lunes que citó la acusación del Departamento de Justicia contra Maduro para justificar el uso de esa autoridad de tiempos de guerra, actualmente envuelta en litigios.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también afirmó durante el fin de semana que las decisiones del gobierno sobre los programas migratorios que benefician a venezolanos no han cambiado tras la captura de Maduro.

"Venezuela hoy es más libre de lo que era ayer, y seguirá siéndolo mientras el presidente Trump esté en la Casa Blanca y se asegure de proteger los intereses del pueblo estadounidense, porque ese efecto en cadena seguirá llevando ese tipo de libertad a Venezuela también", dijo Noem en una entrevista con Fox News.

Altos funcionarios de la administración Trump repitieron ese argumento, sosteniendo que Venezuela está hoy en mejores condiciones que hace apenas unos días, lo que permitiría el regreso de sus ciudadanos. Internamente, funcionarios de Seguridad Nacional continuaron con las operaciones habituales, incluso en lo referido a venezolanos.

Sin embargo, otras declaraciones de Noem durante la entrevista con Fox generaron confusión durante el fin de semana, cuando la secretaria afirmó que los venezolanos a quienes se les habían revocado sus protecciones temporales podrían solicitar estatus de refugiado. El departamento aclaró luego sus dichos en redes sociales.

"La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500.000 venezolanos", señaló el departamento en una publicación en X, "y ahora pueden regresar a un país que aman".

Ese mensaje fue reiterado por funcionarios en varias declaraciones públicas posteriores.

"La postura no ha cambiado: USCIS alienta a todos los venezolanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos a utilizar la aplicación CBP Home para recibir ayuda con un retorno seguro y ordenado a su país. Como siempre, USCIS continuará procesando las solicitudes de asilo y refugio de acuerdo con la ley vigente y las actualizaciones oficiales de política", dijo el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Matthew Tragesser, en una declaración a CNN.

La inestabilidad en Venezuela durante los últimos años ya alimentó una crisis masiva de refugiados, que alcanza a casi 7,9 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo, según la agencia de la ONU para los refugiados.

Cientos de miles de ellos llegaron a Estados Unidos a lo largo de dos décadas. Entre 2000 y 2021, la población de origen venezolano aumentó casi un 600%, según el Pew Research Center. A mediados de 2024, se estimaba que 764.000 migrantes venezolanos vivían en Estados Unidos, de acuerdo con el Migration Policy Institute. (ANSA).