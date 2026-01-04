Venezuela: migrantes venezolanos festejan en Chile caída de Maduro

Los manifestantes llegaron de manera espontánea con banderas de su país y declararon que el nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, ya no tendrá que expulsarlos, pues volverán a su país.

Este sábado, en directo, los canales de televisión locales transmiten a pantalla dividida imágenes internacionales de los hechos en Caracas y de los festejos de los migrantes venezolanos, comunidad que en Chile supera las 800.000 personas.

Dos ideas se repiten entre los entrevistados por las televisoras locales, el agradecimiento a Chile por recibirlos y la idea del retorno.

"El retorno va a ser de inmediato, los que trabajan esperarán y los que no, nos vamos para reconstruir a Venezuela" y "Gracias a Chile porque Chile se ha portado muy bien con los venezolanos", fueron algunos de los testimonios de los migrantes.

Otros se refirieron al llamado del presidente electo chileno José Antonio Kast. "Nos dijeron que nos fuéramos, ahora nos vamos a ir solos", señalaron algunos de los manifestantes que celebran, cantan su himno nacional y también lloran emocionados ante la posibilidad del regresar a su país.

"Es un día de júbilo y de triunfo", señaló un hombre que relató que por el régimen de Maduro su familia se vio dividida y que tiene hijos en diversas ciudades del mundo.

"Feliz, porque voy a conocer Venezuela, porque es el país donde nací", afirmó una pequeña de no más de 10 años.

Muchos reiteran que volverán a su país lo antes posible y aluden a las advertencias de Kast, que basó buena parte de su exitosa campaña, en sus propuestas de expulsión de los más de 300.000 migrantes venezolanos que están en situación irregular en Chile.

Entre la felicidad, también manifiestan la preocupación de sus familias en Venezuela, ante la incertidumbre por el rumbo de los acontecimientos: "están nerviosos de lo que pueda pasar porque está el más malo que es Diosdado Cabello y no sabemos lo que pueda hacer él", señaló una mujer en referencia al hombre fuerte del régimen chavista. (ANSA).