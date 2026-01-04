Venezuela: militares retirados encabezan manifestaciones a favor de Maduro

Las manifestaciones estuvieron encabezadas por la almirante Carmen Meléndez y el comandante Luis Reyes Reyes, ambos exministros y ahora en puestos de nivel municipal y regional.

Observadores presumen que la movilización se logró presionando a empleados públicos y movilizando a los militantes más fieles del chavismo.

Tanto Meléndez como Reyes Reyes, pese a su condición de militares retirados, encabezaron las manifestaciones luciendo sus uniformes de las fuerzas armadas. Según la reseña de la televisión oficial, en la manifestación del centro de Caracas se ondearon banderas bajo consignas como "Maduro amigo, el pueblo está contigo". Los manifestantes portaron retratos del depuesto gobernante venezolano, quien fue capturado este 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos en una decisión del gobierno de Donald Trump.

Maduro, según anunció la Casa Blanca, será presentado junto a Flores ante un tribunal federal por cargos de narcotráfico.

Meléndez ejerce como alcaldesa del municipio Libertador, que forma parte de la Gran Caracas, mientras que Reyes Reyes es gobernador del estado Lara, en el occidente venezolano. (ANSA).