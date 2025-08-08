Venezuela: Militares venezolanos en defensa de Maduro

“Queremos dejarle claro al imperialismo que el ciudadano Nicolás Maduro es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, que ejerce la máxima autoridad jerárquica” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, expresa un comunicado difundido por el Ministerio de la Defensa y firmado por el ministro, el general en jefe Vladimir Padrino.

El comunicado afirma que los militares se declaran “en alerta permanente para enfrentar, combatir y neutralizar cualquier acción que atente contra la estabilidad y la paz de los ciudadanos, así como la salvaguarda del territorio nacional”.

Agregan que continuarán “defendiendo la fusión popular, militar policial”, el socialismo y el chavismo como doctrinas de gobierno.

La Fuerza Armada dice que “rechaza categóricamente” lo que califica como “burlescas declaraciones” de la fiscal general del gobierno de Donald Trump, en las cuales anuncia el incremento de la recompensa que ofrecen los departamentos de Justicia y el de Estado por información que conduzca al arresto de Maduro.

“Estas fantasiosas, ilegales y desesperadas ofertas al estilo de wéstern hollywoodense representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación, que violan flagrantemente el principio de autodeterminación de los pueblos”, afirman los militares.

“Pretenden darnos lecciones de democracia cuando su actual gobierno irrespeta sistemáticamente sus propias leyes”, dicen tras enumerar los esfuerzos del gobierno “popular, militar y policial” contra el narcotráfico en Venezuela. (ANSA).