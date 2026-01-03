Venezuela: ministro de Maduro anuncia que Venezuela responderá a los ataques de EEUU

El mensaje del general venezolano ha coincidido con el anuncio del presidente Donald Trump de que Nicolás Maduro y su esposa han sido capturados en Caracas.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido nuestro país", dijo Padrino López, quien dijo que el fin del despliegue naval y militar de Estados Unidos ha tenido por fin un "cambio de régimen".

"Nos han atacado, pero no nos doblegarán", aseveró el ministro. El general venezolano, estrecho colaborador de Maduro, llamó a los uniformados del país a que se activen: "Pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional que hemos venido preparando". (ANSA).