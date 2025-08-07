Venezuela: Ministro de Maduro, "frustramos ataque terrorista"

Cabello, número dos del chavismo, afirmó que han sido capturadas 13 personas, parte de lo que calificó como una conspiración para volar el monumento el pasado 3 de agosto, usando tres kilos de TNT.

Afirmó que el presunto atentado era orquestado por el gobierno de Estados Unidos y por "unidades clandestinas de la extrema derecha", como el chavismo llama a la perseguida oposición política.

Cabello acusó a un sujeto que identificó como José Daniel Ortega, ya detenido, de colocar un artefacto explosivo en la plaza.

El monumento fue inaugurado en mayo pasado, como símbolo de la nueva etapa de estrechas relaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el de Vladimir Putin. Consiste en varias columnas y estatuas de soldados del Ejército Rojo, desplegando una bandera soviética.

Incluye una llama encendida permanentemente, alimentada con gas. Según Cabello, una explosión allí hubiera provocado una tragedia con muchos muertos y daños materiales.

Según su versión, "sectores de la ultraderecha aliados al narcotráfico y bandas criminales" intentan provocar violencia en el país, porque creen que así "van a generar un cambio de régimen para lograr la salida del presidente Nicolás Maduro" y el fin de la llamada revolución bolivariana chavista. (ANSA).