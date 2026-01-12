Venezuela: misión ONU exige liberación total de presos políticos

"Cualquier medida que restablezca la libertad de las personas detenidas arbitrariamente es importante para las personas involucradas y sus familias". Pero de "aproximadamente 800 presos políticos, solo unos 50 parecen haber sido liberados hasta la fecha", dijo la Misión en un comunicado publicado en Ginebra.

"Esto dista mucho de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos", añadió la misión de Investigación de la ONU sobre Venezuela, establecida en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La misión recuerda que ha "documentado ampliamente el uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como herramienta de represión" de parte del régimen chavista.

"Por lo tanto, reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad", declara, instando a las autoridades venezolanas a actuar con transparencia y urgencia.

"Se debe proporcionar información pública sobre los planes para futuras liberaciones, incluyendo los criterios aplicados, los plazos y las cifras. Al mismo tiempo, las condiciones de detención deben ajustarse de inmediato al derecho internacional, concluye el comunicado. (ANSA).