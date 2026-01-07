Venezuela: Moscú, "ilegal el abordaje del petrolero Marinera"

Lo reporta la agencia rusa Ria Novosti.

"El 24 de diciembre de 2025 —escribió el ministerio ruso en su canal de Telegram—, el buque Marinera recibió un permiso temporal para navegar bajo la bandera estatal de la Federación Rusa, expedido de conformidad con la legislación rusa y el derecho internacional. Hoy, en alta mar, fuera de las aguas territoriales de ningún estado, fuerzas navales estadounidenses desembarcaron en el buque y se interrumpió la comunicación con él".

"De conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 —agrega el ministerio de Transporte ruso—, en alta mar se rige la libertad de navegación, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros Estados". (ANSA).