Venezuela: "Movimientos insólitos en el Helicoide

Según el portal Versión Final, el periodista Jesús Medina Ezaine, quien indicó que se está llevando a cabo un discreto operativo bajo órdenes directas del Palacio de Miraflores.

Las instrucciones habrían sido impartidas al general Rubén Santiago, director de la Policía Nacional Bolivariana y responsable de la custodia del complejo.

El operativo incluye el traslado de más de veinte vehículos con grúas y el desalojo gradual de varias zonas aún operativas, incluidas algunas vinculadas a las fuerzas de investigación.

No fue posible obtener imágenes de los operativos debido a las estrictas medidas de seguridad y al sistema de vigilancia total que rodea la zona.

Actualmente no hay confirmación oficial de traslados ni liberaciones de presos, y según el periodista Alejandro Hernández, director del portal La Gran Aldea, los traslados solo afectarían a las oficinas de la Policía Nacional Bolivariana y no a las áreas del complejo donde se encuentran recluidos los presos políticos. (ANSA).