Venezuela no dará salvoconductos a opositores en embajada de argentina: funcionario

Por Deisy Buitrago

CARACAS, 15 may (Reuters) - Venezuela no otorgará los salvoconductos a los seis opositores venezolanos que están asilados en la embajada de Argentina en Caracas, dijo el segundo hombre fuerte del gobierno, Diosdado Cabello.

Altos funcionarios del Gobierno de Argentina dijeron a Reuters que esperan que la región exija a Venezuela que cumpla con la Convención sobre Asilo Diplomático y otorgue "sin condicionamientos" los salvoconductos para los seis colaboradores de la opositora María Corina Machado que están refugiados en su embajada en Caracas desde marzo.

"¿Presión? No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria", dijo la noche del miércoles Cabello, también vicepresidente del partido socialista, en su programa en el canal estatal de televisión.

"El gobierno del fascista que gobierna Argentina cree que nos va a presionar a nosotros", agregó.

Una de las fuentes del gobierno argentino señaló a Reuters recientemente que los asilados "tienen que salir de Caracas porque su integridad física corre peligro".

En abril, un alto funcionario del gobierno venezolano dijo que habían otorgado los salvoconductos para que viajaran a Buenos Aires. "El Gobierno venezolano de manera extraordinaria les permitió abandonar el país por razones humanitarias", dijo la fuente oficial.

Los asesores de Machado se refugiaron en la sede diplomática, luego que la fiscalía en Caracas emitió órdenes de captura por conspiración contra el gobierno.

La oposición dice que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está apuntando a sus rivales antes de las elecciones.

Machado, quien ganó las primarias opositoras en octubre, no se postuló para las elecciones presidenciales del 28 de julio porque tiene una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Pero, está haciendo campaña a favor del candidato inscrito Edmundo González, de la plataforma unitaria opositora. (Reporte de Deisy Buitrago)

