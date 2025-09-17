Venezuela nombra a nueva vicepresidenta de comercio de estatal petrolera PDVSA: Gaceta
CARACAS, 17 sep (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó a una nueva vicepresidenta de comercio y suministro internacional de la estatal petrolera PDVSA, en condición de encargada, según la Gaceta Oficial a la que Reuters tuvo acceso el miércoles.
Anabel Pereira Fernández, quien también es ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, reemplaza a Ricardo Gómez.
La funcionaria, que en su nuevo cargo también será miembro principal de la junta directiva de PDVSA, es actualmente representante del Gobierno en el directorio del Banco Central y presidenta encargada del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). (Reporte de Deisy Buitrago)
