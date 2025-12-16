Venezuela: Nuevo preso político, de 70 años y con Parkinson

La detención de Pulido García activó una serie de denuncias y mensajes de rechazo en redes sociales, dada su edad avanzada y su condición de salud, ya que tiene problemas de coagulación que exigen medicación y cuidados de "extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebrovasculares", según ha denunciado su partido, Vente Venezuela, la organización fundada por María Corina Machado.

Desde Oslo, Noruega, donde se encuentra tras recibir el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora condenó enérgicamente este arresto.

"Cada preso político es un grito de que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Detener a un hombre de 70 años, enfermo de Parkinson, es una crueldad que el mundo debe repudiar", reaccionó Machado.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón reportó el pasado 10 de diciembre, a propósito del día internacional de los derechos humanos, que en Venezuela suman 1.081 los presos políticos. (ANSA).