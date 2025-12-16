LA NACION

Venezuela: Nuevo preso político, de 70 años y con Parkinson

El detenido fungía como coordinador de gestión pública del partido de Machado.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Venezuela: Nuevo preso político, de 70 años y con Parkinson
Venezuela: Nuevo preso político, de 70 años y con ParkinsonFacebook Illinois Venezuelan Alliance

La detención de Pulido García activó una serie de denuncias y mensajes de rechazo en redes sociales, dada su edad avanzada y su condición de salud, ya que tiene problemas de coagulación que exigen medicación y cuidados de "extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebrovasculares", según ha denunciado su partido, Vente Venezuela, la organización fundada por María Corina Machado.

Desde Oslo, Noruega, donde se encuentra tras recibir el Premio Nobel de la Paz, la líder opositora condenó enérgicamente este arresto.

"Cada preso político es un grito de que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Detener a un hombre de 70 años, enfermo de Parkinson, es una crueldad que el mundo debe repudiar", reaccionó Machado.

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón reportó el pasado 10 de diciembre, a propósito del día internacional de los derechos humanos, que en Venezuela suman 1.081 los presos políticos. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    2

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  3. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    3

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

  4. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
    4

    “El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas

Cargando banners ...