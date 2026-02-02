Venezuela: obispos eméritos piden libertad expresión y liberación presos políticos

En el documento, titulado como "tres propuestas" para "resucitar" a Venezuela, los líderes eclesiásticos demandan no solo la excarcelación de los detenidos por motivos políticos, sino también la eliminación de cualquier medida cautelar policial, judicial o administrativa que perpetúe la persecución.

Esta petición se basa en la Constitución venezolana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayando el riesgo de arbitrariedades en el actual contexto de provisionalidad, tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero que derivó en la detención de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina bajo una suerte de tutelaje de Estados Unidos.

Además, los obispos eméritos instan a poner fin a la hegemonía comunicacional del Estado, argumentando que "comunicar es vivir" y que la libertad de expresión es esencial para una sociedad democrática, pluralista y pacífica.

Como tercera propuesta, reclaman el respeto sin dilaciones a los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, para asegurar una transición ordenada y el restablecimiento del Estado de derecho. En esas elecciones Maduro se proclamó ganador pero la oposición logró recabar poco más del 83% de las actas electorales y denunció fraude, ya que según este conteo el ganador fue el ex diplomático Edmundo González Urrutia.

El manifiesto, que fue saludado por la líder opositora María Corina Machado y Premio Nobel de la Paz 2025, resalta el compromiso de la Iglesia con la reconciliación nacional, la libertad y el desarrollo humanista.

En un momento de "hora crítica", con deterioro social y riesgos de fractura, los prelados enfatizan que la reconstrucción debe surgir del diálogo entre dirigentes y pueblo, alineado con valores republicanos y cristianos.

Organizaciones de derechos humanos han respaldado estas demandas, que buscan mitigar el sufrimiento y promover la coexistencia cívica en Venezuela. (ANSA).